Аккорд - отдал 1996г., правда хорошего кач-ва. Др. нет и сказали ситуация в бл. время не изменится.
Пивденный у кого заканчивается дело в дол, сказали отдаём синими.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 вер, 2023 13:15
Аккорд - отдал 1996г., правда хорошего кач-ва. Др. нет и сказали ситуация в бл. время не изменится.
Пивденный у кого заканчивается дело в дол, сказали отдаём синими.
Додано: Пон 04 вер, 2023 13:40
вести с полей... т.е. из обменки
Доллар:
покупка 36,3 грн
продажа 38,2 грн
маржа 1,9 грн
Додано: Пон 04 вер, 2023 13:48
Додано: Пон 04 вер, 2023 14:09
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