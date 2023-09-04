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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 343344345346
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:15

Аккорд - отдал 1996г., правда хорошего кач-ва. Др. нет и сказали ситуация в бл. время не изменится. :(
Пивденный у кого заканчивается дело в дол, сказали отдаём синими. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:40

вести с полей... т.е. из обменки
Доллар:
покупка 36,3 грн
продажа 38,2 грн

маржа 1,9 грн :shock:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:48

  maniachello написав:вести с полей... т.е. из обменки
Доллар:
покупка 36,3 грн
продажа 38,2 грн

маржа 1,9 грн :shock:

Чому так?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 14:09

  Investor_K написав:
  maniachello написав:вести с полей... т.е. из обменки
Доллар:
покупка 36,3 грн
продажа 38,2 грн

маржа 1,9 грн :shock:

Чому так?

видимо, обменка хочет постричь пайщиков кооператива "50к" :roll:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 14:15

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Якась дурня для стрижки тих, хто міняє останній долар для купівлі хлібу. Нормальні обмінники купують по 37,50-37,60.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 14:20

Средний для продажи-покупки 37,5-37,80. Поэтому про 36.... это обменка на вокзалах может. Но даже 37,7 - всё остановилось. И 50 и карусель скрипят и требуют ремонта))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 16:16

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:остановилось


У вас вже всі варіанти агітаційних слоганів для загону в гривню закінчилися. Придумайте вже щось новеньке. Хоку може, чи віршики якісь. То хочаб веселіше буде.
daap
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 16:32

  Игорь Алексеевич написав:Аккорд - отдал 1996г., правда хорошего кач-ва. Др. нет и сказали ситуация в бл. время не изменится. :(
Пивденный у кого заканчивается дело в дол, сказали отдаём синими. :P


Это депо,отдал или 50?Если депо,то это залет.На 3-х месячные,вообще не будет смысла заходить.Прощай Акорд,будем искать,кто отдает синими.
shatenerbi
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Пон 04 вер, 2023 13:10
Игорь Алексеевич

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