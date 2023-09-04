Аккорд - отдал 1996г., правда хорошего кач-ва. Др. нет и сказали ситуация в бл. время не изменится.
Пивденный у кого заканчивается дело в дол, сказали отдаём синими.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 13:15
Аккорд - отдал 1996г., правда хорошего кач-ва. Др. нет и сказали ситуация в бл. время не изменится.
Пивденный у кого заканчивается дело в дол, сказали отдаём синими.
Додано: Пон 04 вер, 2023 13:40
вести с полей... т.е. из обменки
Доллар:
покупка 36,3 грн
продажа 38,2 грн
маржа 1,9 грн
Додано: Пон 04 вер, 2023 13:48
Додано: Пон 04 вер, 2023 14:09
Додано: Пон 04 вер, 2023 14:15
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Якась дурня для стрижки тих, хто міняє останній долар для купівлі хлібу. Нормальні обмінники купують по 37,50-37,60.
Додано: Пон 04 вер, 2023 14:20
Средний для продажи-покупки 37,5-37,80. Поэтому про 36.... это обменка на вокзалах может. Но даже 37,7 - всё остановилось. И 50 и карусель скрипят и требуют ремонта))
Додано: Пон 04 вер, 2023 16:16
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Додано: Пон 04 вер, 2023 16:32
Это депо,отдал или 50?Если депо,то это залет.На 3-х месячные,вообще не будет смысла заходить.Прощай Акорд,будем искать,кто отдает синими.
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