|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 вер, 2023 13:15
Аккорд - отдал 1996г., правда хорошего кач-ва. Др. нет и сказали ситуация в бл. время не изменится.
Пивденный у кого заканчивается дело в дол, сказали отдаём синими.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7097
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 754 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 04 вер, 2023 13:40
вести с полей... т.е. из обменки
Доллар:
покупка 36,3 грн
продажа 38,2 грн
маржа 1,9 грн
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 295
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 вер, 2023 13:48
maniachello написав:
вести с полей... т.е. из обменки
Доллар:
покупка 36,3 грн
продажа 38,2 грн
маржа 1,9 грн
Чому так?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9160
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 вер, 2023 14:09
Investor_K написав: maniachello написав:
вести с полей... т.е. из обменки
Доллар:
покупка 36,3 грн
продажа 38,2 грн
маржа 1,9 грн
Чому так?
видимо, обменка хочет постричь пайщиков кооператива "50к"
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 295
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 вер, 2023 14:15
Якась дурня для стрижки тих, хто міняє останній долар для купівлі хлібу. Нормальні обмінники купують по 37,50-37,60.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1325
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 вер, 2023 14:20
Средний для продажи-покупки 37,5-37,80. Поэтому про 36.... это обменка на вокзалах может. Но даже 37,7 - всё остановилось. И 50 и карусель скрипят и требуют ремонта))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7097
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 754 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 04 вер, 2023 16:16
Игорь Алексеевич написав:
остановилось
У вас вже всі варіанти агітаційних слоганів для загону в гривню закінчилися. Придумайте вже щось новеньке. Хоку може, чи віршики якісь. То хочаб веселіше буде.
-
daap
-
-
- Повідомлень: 131
- З нами з: 08.01.09
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 вер, 2023 17:46
Игорь Алексеевич написав:
Пивденный у кого заканчивается дело в дол, сказали отдаём синими.
кому как
но имхо - звиздят
мне пидрвденнний отдал с депозита
наихудшими из всех остальных конвертбанков. Та еще более худшие остались следующим депозитчикам.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2699
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1064 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 вер, 2023 17:49
shatenerbi написав:
Это депо,отдал или 50?
Если депо,то это залет.На 3-х месячные,вообще не будет смысла заходить
да, зальот
везде щас
тотальна зрада шас везде
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2699
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1064 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9496
|1826987
|
|