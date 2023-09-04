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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 вер, 2023 17:55
Півень пару останні пайки ставив в тупик. 96 в гарному, або потерті 2003-06. Останню пайку трохи не на відкриття відділення прийшов, ото хоч раз випросив 06-м роком. Сині були, але всі в печатках. Що курс, що відношення до клієнта. Ні ногою до них, фатіт.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 18:03
alex lem написав:
Півень пару останні пайки ставив в тупик. 96 в гарному, або потерті 2003-06. Останню пайку трохи не на відкриття відділення прийшов, ото хоч раз випросив 06-м роком. Сині були, але всі в печатках. Що курс, що відношення до клієнта. Ні ногою до них, фатіт.
да, последние года два-три туда как ни зайду - всьо время ощущение, что все работнички Пивня без зарплаты сидят месяцами и злость тихо
на клиентах вымещают.
Банк всьо хуже и хуже
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 04 вер, 2023 18:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 18:06
Так де кращими віддають? Куди мені завтра вранці краще йти в південний чи юнекс??? Дякую
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ihorsic
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Додано: Пон 04 вер, 2023 18:08
ihorsic написав:
Так де кращими віддають? Куди мені завтра вранці краще йти в південний чи юнекс??? Дякую
в Юнекс
а в Юнексе с чего бакс снимать, с карты или счета?
со счета угрожают неотвратимой комиссией!
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Додано: Пон 04 вер, 2023 18:10
flysoulfly написав: Игорь Алексеевич написав:
Пивденный у кого заканчивается дело в дол, сказали отдаём синими.
кому как
но имхо - звиздят
мне пидрвденнний отдал с депозита
наихудшими из всех остальных конвертбанков. Та еще более худшие остались следующим депозитчикам.
тас дал половину затертыми, уже лень было ругаться, благо без штампов и незалитые химией. В пятницу весь мотлох запихнул в тумбу, на удивление примат дал все девственными хрустящими синими, даже проверять не стал
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Додано: Пон 04 вер, 2023 18:15
flysoulfly написав: ihorsic написав:
Так де кращими віддають? Куди мені завтра вранці краще йти в південний чи юнекс??? Дякую
в Юнекс
а в Юнексе с чего бакс снимать, с карты или счета?
со счета угрожают неотвратимой комиссией!
Поки що не клієнт. Відкрию карту. Дякую. Які ще є нюанси?
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Додано: Пон 04 вер, 2023 18:31
daap написав: Игорь Алексеевич написав:
остановилось
У вас вже всі варіанти агітаційних слоганів для загону в гривню закінчилися. Придумайте вже щось новеньке. Хоку може, чи віршики якісь. То хочаб веселіше буде.
Я вообще не понимаю, что вы делаете на фин. форуме, если до сих пор не смогли посчитать, что грн. дело с весны даёт в 2 раза больше дохода, чем карусель... Интересно как вы управляете своими финансами...??? У меня до сих пор 80% в грн. дело и 20% кручу в карусель и то в конце прошлого мес. было выгодней прокрутить по программе 50.
Я до сих пор сторонник, если людям валюта не нужна до мая след. года, то пока есть в банках не плохие ставки в грн, то лучше крутить в ней.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 18:34
shatenerbi написав: Игорь Алексеевич написав:
Аккорд - отдал 1996г., правда хорошего кач-ва. Др. нет и сказали ситуация в бл. время не изменится.
Пивденный у кого заканчивается дело в дол, сказали отдаём синими.
Это депо,отдал или 50?Если депо,то это залет.На 3-х месячные,вообще не будет смысла заходить.Прощай Акорд,будем искать,кто отдает синими.
По программе 50, но сказали, что не надо ожидать др. купюр и по остальным программам.
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