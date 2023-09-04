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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 вер, 2023 20:19
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Додано: Пон 04 вер, 2023 20:50
Investor_K написав:
Сенс. Перед тим, як стати клієнтом Спортбанку, Ви тест проходили?
ніяких там тестів нема , не дуріте дядьку.
головне , щоб руки не трусилися , коли фоткаєш книжечку.
спорт - єто легко
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Goodman
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Додано: Пон 04 вер, 2023 20:50
Investor_K написав:
Сенс. Перед тим, як стати клієнтом Спортбанку, Ви тест проходили?
ніяких там тестів нема , не дуріте дядьку.
головне , щоб руки не трусилися , коли фоткаєш книжечку.
спорт - єто легко
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 6087
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 744 раз.
- Подякували: 552 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 вер, 2023 20:58
Investor_K написав:
Сенс. Перед тим, як стати клієнтом Спортбанку, Ви тест проходили?
тест Купера? Так
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Пон 04 вер, 2023 20:57
sens
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