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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 345346347348
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 20:19

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Тут на 18й хвилині використали чиюсь табличку ;)
https://youtu.be/1txGIn2tKPU?si=BQnBGlcGB7n29wyF
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 20:50

  Investor_K написав:Сенс. Перед тим, як стати клієнтом Спортбанку, Ви тест проходили?
ніяких там тестів нема , не дуріте дядьку.
головне , щоб руки не трусилися , коли фоткаєш книжечку.
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 20:50

  Investor_K написав:Сенс. Перед тим, як стати клієнтом Спортбанку, Ви тест проходили?
ніяких там тестів нема , не дуріте дядьку.
головне , щоб руки не трусилися , коли фоткаєш книжечку.
спорт - єто легко
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 20:58

  Investor_K написав:Сенс. Перед тим, як стати клієнтом Спортбанку, Ви тест проходили?
тест Купера? Так
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