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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 вер, 2023 20:19
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Додано: Пон 04 вер, 2023 20:50
Investor_K написав:
Сенс. Перед тим, як стати клієнтом Спортбанку, Ви тест проходили?
ніяких там тестів нема , не дуріте дядьку.
головне , щоб руки не трусилися , коли фоткаєш книжечку.
спорт - єто легко
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Додано: Пон 04 вер, 2023 20:58
Investor_K написав:
Сенс. Перед тим, як стати клієнтом Спортбанку, Ви тест проходили?
тест Купера? Так
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Додано: Пон 04 вер, 2023 21:10
sens написав: Investor_K написав:
Сенс. Перед тим, як стати клієнтом Спортбанку, Ви тест проходили?
тест Купера? Так
100 метрів за скільки пробігаєте?
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Додано: Пон 04 вер, 2023 21:16
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
Сенс. Перед тим, як стати клієнтом Спортбанку, Ви тест проходили?
тест Купера? Так
100 метрів за скільки пробігаєте?
вважаю, може за 20-30 гривень
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Додано: Пон 04 вер, 2023 21:21
Investor_K написав:
100 метрів за скільки пробігаєте?
До речі звонила дівка з СПОРТивною фігурою, порадувала, що налили кредитний ліміт.
Питала коли прибіжу в точку видачі за карткою, щоб не барився.
Видно теж плани....плани і плани по активності.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 21:22
Игорь Алексеевич написав: shatenerbi написав: Игорь Алексеевич написав:
Аккорд - отдал 1996г., правда хорошего кач-ва. Др. нет и сказали ситуация в бл. время не изменится.
Пивденный у кого заканчивается дело в дол, сказали отдаём синими.
Это депо,отдал или 50?Если депо,то это залет.На 3-х месячные,вообще не будет смысла заходить.Прощай Акорд,будем искать,кто отдает синими.
По программе 50, но сказали, что не надо ожидать др. купюр и по остальным программам.
Нужно им в профильную ветку наше "фи" закинуть,
хотя,есть догадки,что синие по чуть,чуть поступают,просто на них работники банков научились зарабатывать,без разницы как,через родственников,через валютчиков.
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