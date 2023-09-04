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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 345346347348
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 20:19

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Тут на 18й хвилині використали чиюсь табличку ;)
https://youtu.be/1txGIn2tKPU?si=BQnBGlcGB7n29wyF
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 20:50

  Investor_K написав:Сенс. Перед тим, як стати клієнтом Спортбанку, Ви тест проходили?
ніяких там тестів нема , не дуріте дядьку.
головне , щоб руки не трусилися , коли фоткаєш книжечку.
спорт - єто легко
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 20:58

  Investor_K написав:Сенс. Перед тим, як стати клієнтом Спортбанку, Ви тест проходили?
тест Купера? Так
sens
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 21:10

  sens написав:
  Investor_K написав:Сенс. Перед тим, як стати клієнтом Спортбанку, Ви тест проходили?
тест Купера? Так

100 метрів за скільки пробігаєте?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 21:16

  Investor_K написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Сенс. Перед тим, як стати клієнтом Спортбанку, Ви тест проходили?
тест Купера? Так

100 метрів за скільки пробігаєте?
вважаю, може за 20-30 гривень
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 21:21

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Investor_K написав:100 метрів за скільки пробігаєте?

До речі звонила дівка з СПОРТивною фігурою, порадувала, що налили кредитний ліміт.
Питала коли прибіжу в точку видачі за карткою, щоб не барився.
Видно теж плани....плани і плани по активності.
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 21:22

  Игорь Алексеевич написав:
  shatenerbi написав:
  Игорь Алексеевич написав:Аккорд - отдал 1996г., правда хорошего кач-ва. Др. нет и сказали ситуация в бл. время не изменится. :(
Пивденный у кого заканчивается дело в дол, сказали отдаём синими. :P


Это депо,отдал или 50?Если депо,то это залет.На 3-х месячные,вообще не будет смысла заходить.Прощай Акорд,будем искать,кто отдает синими.
По программе 50, но сказали, что не надо ожидать др. купюр и по остальным программам.


Нужно им в профильную ветку наше "фи" закинуть, :? хотя,есть догадки,что синие по чуть,чуть поступают,просто на них работники банков научились зарабатывать,без разницы как,через родственников,через валютчиков.
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