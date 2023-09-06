Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
liontiger З "таких" питань пишiть краще автору в ПП (для цього необхiдно набрати на форумi 10+ повiдомлень). Тому що можуть прикрити лавочку (наприклад, як було навеснi/влiтку) або якось так: viewtopic.php?p=5589674#p5589674 😉
Думаю, значною мірою завдяки цьому персонажу і з'явилася проблема зі старими/новими доларами!
чомусь я думаю що ті хто за конверт депо відповідає в банках також моніторять табличку. а що - зручно слідкувати за конкурентами. спільнота швидко сама для них оновлює інфу.
А що ж як ходять по банкам ,,колєги,, і відкритим текстом кажуть. ,,А вот в таблице клуба 100 так то написано за условия конвертдепо,,. В Альянсі бачив такого. Так і хтілось сказать ,,здравствуй брат Коля,, Что ж ти...