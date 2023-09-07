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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 346347348349
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 13:14

  Успіх написав:Тут на 18й хвилині використали чиюсь табличку ;)
https://youtu.be/1txGIn2tKPU?si=BQnBGlcGB7n29wyF


Думаю, значною мірою завдяки цьому персонажу і з'явилася проблема зі старими/новими доларами!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 13:23

  V2 написав:
  Успіх написав:Тут на 18й хвилині використали чиюсь табличку ;)
https://youtu.be/1txGln2tKPU?si=BQnBGlcGB7n29wyF


Думаю, значною мірою завдяки цьому персонажу і з'явилася проблема зі старими/новими доларами!
та ну...
Чи то невизнаний суперстар ютюба :? воно ж шопопалошоу
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 13:33

liontiger
З "таких" питань пишiть краще автору в ПП (для цього необхiдно набрати на форумi 10+ повiдомлень).
Тому що можуть прикрити лавочку (наприклад, як було навеснi/влiтку) або якось так:
viewtopic.php?p=5589674#p5589674 😉
FinTech
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 14:35

  V2 написав:
  Успіх написав:Тут на 18й хвилині використали чиюсь табличку ;)
https://youtu.be/1txGIn2tKPU?si=BQnBGlcGB7n29wyF


Думаю, значною мірою завдяки цьому персонажу і з'явилася проблема зі старими/новими доларами!


чомусь я думаю що ті хто за конверт депо відповідає в банках також моніторять табличку.
а що - зручно слідкувати за конкурентами. спільнота швидко сама для них оновлює інфу.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 21:05

  mephala написав:
  V2 написав:
  Успіх написав:Тут на 18й хвилині використали чиюсь табличку ;)
https://youtu.be/1txGIn2tKPU?si=BQnBGlcGB7n29wyF


Думаю, значною мірою завдяки цьому персонажу і з'явилася проблема зі старими/новими доларами!


чомусь я думаю що ті хто за конверт депо відповідає в банках також моніторять табличку.
а що - зручно слідкувати за конкурентами. спільнота швидко сама для них оновлює інфу.

А що ж як ходять по банкам ,,колєги,, і відкритим текстом кажуть. ,,А вот в таблице клуба 100 так то написано за условия конвертдепо,,. В Альянсі бачив такого.
Так і хтілось сказать ,,здравствуй брат Коля,, Что ж ти... :evil:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 16:03

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Зайшов в Укргаз - мотлох. Так і вийшов.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:46

  Alien написав:
  klug написав:
  sl2023x4 написав:Сдавал в обменку синие доллары так мало того что спросили новые или старые.

Сині тепер теж діляться на нові та старі? Типу, у фабричній плівці та ті, що контактували з українським повітрям?

Насправді все простіше - банкноти в певних колах мають таку градацію (по мірі зростання їх цінності):
Підроблені
Не платіжні
Сумнівні
Значно зношені
Зношені
Такі, що перебували в обігу
Емісійні

в Сенсі мені називали ще один пункт
"умовно зношені"
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 11:30

НБУ може знизити облікову ставку: що буде з депозитам і що робити вкладникам, щоб не втратити гроші
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 14:46

  Investor_K написав:Зайшов в Укргаз - мотлох. Так і вийшов.

Залишилось в Укргазі на рахунку 100+ долярів після купівлі ОВДП, сьогодні по дорозі на роботу зняв сотку. 1996 в непоганому стані. Крім 96 інших не було ніби то, а може у касирки свої заморочки і лінь.
Щоб ця 100ка мене не бентежила - одразу здав в банк по курсу, який десь посередені телеграм-каналів оптовиків.
Клиент_
 
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