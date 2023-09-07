|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 05 вер, 2023 13:14
Думаю, значною мірою завдяки цьому персонажу і з'явилася проблема зі старими/новими доларами!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 8063
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 1330 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 05 вер, 2023 13:23
V2 написав:
Думаю, значною мірою завдяки цьому персонажу і з'явилася проблема зі старими/новими доларами!
та ну...
Чи то невизнаний суперстар ютюба
воно ж шопопалошоу
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2723
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1075 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 вер, 2023 13:33
liontiger
З "таких" питань пишiть краще автору в ПП (для цього необхiдно набрати на форумi 10+ повiдомлень).
Тому що можуть прикрити лавочку (наприклад, як було навеснi/влiтку) або якось так:viewtopic.php?p=5589674#p5589674
😉
-
FinTech
-
-
- Повідомлень: 655
- З нами з: 01.10.22
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
20
Додано: Вів 05 вер, 2023 14:35
V2 написав:
Думаю, значною мірою завдяки цьому персонажу і з'явилася проблема зі старими/новими доларами!
чомусь я думаю що ті хто за конверт депо відповідає в банках також моніторять табличку.
а що - зручно слідкувати за конкурентами. спільнота швидко сама для них оновлює інфу.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8598
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 991 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 вер, 2023 21:05
mephala написав: V2 написав:
Думаю, значною мірою завдяки цьому персонажу і з'явилася проблема зі старими/новими доларами!
чомусь я думаю що ті хто за конверт депо відповідає в банках також моніторять табличку.
а що - зручно слідкувати за конкурентами. спільнота швидко сама для них оновлює інфу.
А що ж як ходять по банкам ,,колєги,, і відкритим текстом кажуть. ,,А вот в таблице клуба 100 так то написано за условия конвертдепо,,. В Альянсі бачив такого.
Так і хтілось сказать ,,здравствуй брат Коля,, Что ж ти...
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2894
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 вер, 2023 16:03
Зайшов в Укргаз - мотлох. Так і вийшов.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9172
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 вер, 2023 22:46
Alien написав: klug написав: sl2023x4 написав:
Сдавал в обменку синие доллары так мало того что спросили новые или старые.
Сині тепер теж діляться на нові та старі? Типу, у фабричній плівці та ті, що контактували з українським повітрям?
Насправді все простіше - банкноти в певних колах мають таку градацію (по мірі зростання їх цінності):
Підроблені
Не платіжні
Сумнівні
Значно зношені
Зношені
Такі, що перебували в обігу
Емісійні
в Сенсі мені називали ще один пункт
"умовно зношені"
-
J
-
-
- Повідомлень: 5975
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 312 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 вер, 2023 11:30
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 3713
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 935 раз.
- Подякували: 1916 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 07 вер, 2023 14:46
Investor_K написав:
Зайшов в Укргаз - мотлох. Так і вийшов.
Залишилось в Укргазі на рахунку 100+ долярів після купівлі ОВДП, сьогодні по дорозі на роботу зняв сотку. 1996 в непоганому стані. Крім 96 інших не було ніби то, а може у касирки свої заморочки і лінь.
Щоб ця 100ка мене не бентежила - одразу здав в банк по курсу, який десь посередені телеграм-каналів оптовиків.
-
Клиент_
-
-
- Повідомлень: 327
- З нами з: 25.02.18
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 вер, 2023 16:13
Клиент_ написав: Investor_K написав:
Зайшов в Укргаз - мотлох. Так і вийшов.
Залишилось в Укргазі на рахунку 100+ долярів після купівлі ОВДП, сьогодні по дорозі на роботу зняв сотку. 1996 в непоганому стані. Крім 96 інших не було ніби то, а може у касирки свої заморочки і лінь.
Щоб ця 100ка мене не бентежила - одразу здав в банк по курсу, який десь посередені телеграм-каналів оптовиків.
У меня тоже в Укргазе только 96 на кассах. Пока оставил всё на карте, понаблюдаю, банк у меня через дорогу.
-
ВЕСЕЛЬЧАК У
-
-
- Повідомлень: 62
- З нами з: 24.03.23
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9566
|1839635
|
Чет 07 вер, 2023 15:22
VASH
|