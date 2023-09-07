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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 347348349350
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:40

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:У меня тоже в Укргазе
Пока оставил
понаблюдаю, банк у меня через дорогу.
правильно - в бинокль: за приездами туда знакомых оптовиков-валютчиков 8)
flysoulfly
 
Повідомлень: 2728
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kuzmich

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