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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 вер, 2023 21:40
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
У меня тоже в Укргазе
Пока оставил
понаблюдаю, банк у меня через дорогу.
правильно - в бинокль: за приездами туда знакомых оптовиков-валютчиков
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flysoulfly
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