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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 вер, 2023 21:40
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
У меня тоже в Укргазе
Пока оставил
понаблюдаю, банк у меня через дорогу.
правильно - в бинокль: за приездами туда знакомых оптовиков-валютчиков
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Додано: Чет 07 вер, 2023 22:00
вангуйте, кто следующий на вылет - мотор или кредитвест, как показала история, чем ближе к 1-й строчке, тем ближе место к выходу
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cryptominer
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Додано: Чет 07 вер, 2023 22:13
Investor_K написав: cryptominer написав:
вангуйте, кто следующий на вылет - мотор или кредитвест, как показала история, чем ближе к 1-й строчке, тем ближе место к выходу
А чому в Україні не зявляються нові банки?
У нових банок, скло дуже тонке зараз. Теща жаліється -- банки лопаються
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Amethyst
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Додано: Чет 07 вер, 2023 22:17
Amethyst написав: Investor_K написав: cryptominer написав:
вангуйте, кто следующий на вылет - мотор или кредитвест, как показала история, чем ближе к 1-й строчке, тем ближе место к выходу
А чому в Україні не зявляються нові банки?
Теща жаліється -- банки лопаються
не надо ж до такой степени деньги туда впихивать, чтоб лопались.
Меньше денег в банку - крепче банка.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 23:12
cryptominer написав:
вангуйте, кто следующий на вылет - мотор или кредитвест, как показала история, чем ближе к 1-й строчке, тем ближе место к выходу
Вангую, що будуть "косити" банчики з назвами, як у районних телеканалів з 90х. Турків навряд чіпатимуть.
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