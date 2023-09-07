RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 347348349350
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:40

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:У меня тоже в Укргазе
Пока оставил
понаблюдаю, банк у меня через дорогу.
правильно - в бинокль: за приездами туда знакомых оптовиков-валютчиков 8)
flysoulfly
 
Повідомлень: 2731
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:00

Re: Клуб 200К - Теребеньки

вангуйте, кто следующий на вылет - мотор или кредитвест, как показала история, чем ближе к 1-й строчке, тем ближе место к выходу :D
cryptominer
 
Повідомлень: 19
З нами з: 25.07.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:07

  cryptominer написав:вангуйте, кто следующий на вылет - мотор или кредитвест, как показала история, чем ближе к 1-й строчке, тем ближе место к выходу :D

А чому в Україні не зявляються нові банки?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9176
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:13

  Investor_K написав:
  cryptominer написав:вангуйте, кто следующий на вылет - мотор или кредитвест, как показала история, чем ближе к 1-й строчке, тем ближе место к выходу :D

А чому в Україні не зявляються нові банки?

У нових банок, скло дуже тонке зараз. Теща жаліється -- банки лопаються
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4512
З нами з: 05.05.21
Подякував: 332 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 22:17

  Amethyst написав:
  Investor_K написав:
  cryptominer написав:вангуйте, кто следующий на вылет - мотор или кредитвест, как показала история, чем ближе к 1-й строчке, тем ближе место к выходу :D

А чому в Україні не зявляються нові банки?

Теща жаліється -- банки лопаються
не надо ж до такой степени деньги туда впихивать, чтоб лопались.
Меньше денег в банку - крепче банка.
flysoulfly
 
Повідомлень: 2731
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:12

  cryptominer написав:вангуйте, кто следующий на вылет - мотор или кредитвест, как показала история, чем ближе к 1-й строчке, тем ближе место к выходу :D

Вангую, що будуть "косити" банчики з назвами, як у районних телеканалів з 90х. Турків навряд чіпатимуть.
Клиент_
 
Повідомлень: 328
З нами з: 25.02.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 347348349350
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 956, 957, 958
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9579 1841260
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 вер, 2023 22:16
flex123

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1919)
07.09.2023 23:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.