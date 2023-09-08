правильно - в бинокль: за приездами туда знакомых оптовиков-валютчиков
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 вер, 2023 21:40
Додано: Чет 07 вер, 2023 22:00
Re: Клуб 200К - Теребеньки
вангуйте, кто следующий на вылет - мотор или кредитвест, как показала история, чем ближе к 1-й строчке, тем ближе место к выходу
Додано: Чет 07 вер, 2023 22:07
Додано: Чет 07 вер, 2023 22:13
Додано: Чет 07 вер, 2023 22:17
не надо ж до такой степени деньги туда впихивать, чтоб лопались.
Меньше денег в банку - крепче банка.
Додано: Чет 07 вер, 2023 23:12
Додано: П'ят 08 вер, 2023 02:27
Додано: П'ят 08 вер, 2023 07:58
Re: Клуб 200К - Теребеньки
убиб работал похоже по схеме Понци, такие % по депо платились за счет новых вкладчиков, как только приток конвертов прекратился, пылесос сразу лопнул
Додано: П'ят 08 вер, 2023 09:00
Додано: П'ят 08 вер, 2023 09:35
Відповідь на ваше питання дуже проста - існуючі вимоги НБУ для реєстрації банку з нуля дуже складні і капітало- затратні. Зверніть увагу останні роки усі хто хоче відкрити новий банк - перекуповує вже існуючий. Так в рази дешевле. Бо для відкриття банку з нуля треба виконати дуже жорсткі вимоги щодо статусного фонду (внески кількасот мільйонів лише білими власними грішми) а також щодо технічного оснащення грошових сховищ та ІТ. Тому наразі єдиний нормальний способ обзавестись власним банком - перекуп існуючого у іншого власника. Але база банків постійно скорочується - тому підібрати банк потенційним власникам усе важче бо вибір все менше
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