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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:51
Так точно залишаться лише державні та іноземці.
А що робити нам - простим селянам?
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Investor_K
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П'ят 08 вер, 2023 15:12
klug