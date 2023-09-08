|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:51
Так точно залишаться лише державні та іноземці.
А що робити нам - простим селянам?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9180
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:36
cryptominer написав:
убиб работал похоже по схеме Понци, такие % по депо платились за счет новых вкладчиков, как только приток конвертов прекратился, пылесос сразу лопнул
Я правильно понимаю, что то, что УБИБ сам месяц назад запретил приём новых конвертов, было сделано для лучшей работы этой схемы?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 3696
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 403 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:50
moveton написав: cryptominer написав:
убиб работал похоже по схеме Понци, такие % по депо платились за счет новых вкладчиков, как только приток конвертов прекратился, пылесос сразу лопнул
Я правильно понимаю, что то, что УБИБ сам месяц назад запретил приём новых конвертов, было сделано для лучшей работы этой схемы?
ага Kansas City Shuffle
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2736
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1076 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9592
|1845164
|
|