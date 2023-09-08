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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:51
Так точно залишаться лише державні та іноземці.
А що робити нам - простим селянам?
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Investor_K
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:36
cryptominer написав:
убиб работал похоже по схеме Понци, такие % по депо платились за счет новых вкладчиков, как только приток конвертов прекратился, пылесос сразу лопнул
Я правильно понимаю, что то, что УБИБ сам месяц назад запретил приём новых конвертов, было сделано для лучшей работы этой схемы?
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moveton
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:50
moveton написав: cryptominer написав:
убиб работал похоже по схеме Понци, такие % по депо платились за счет новых вкладчиков, как только приток конвертов прекратился, пылесос сразу лопнул
Я правильно понимаю, что то, что УБИБ сам месяц назад запретил приём новых конвертов, было сделано для лучшей работы этой схемы?
ага Kansas City Shuffle
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flysoulfly
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:41
moveton написав: cryptominer написав:
убиб работал похоже по схеме Понци, такие % по депо платились за счет новых вкладчиков, как только приток конвертов прекратился, пылесос сразу лопнул
Я правильно понимаю, что то, что УБИБ сам месяц назад запретил приём новых конвертов, было сделано для лучшей работы этой схемы?
Зазвичай припинення залучення вкладів відбувається не завдяки рішенню банку, а через вимогу НБУ зробити це з певної дати.
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Alien
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:53
Alien написав:
Зазвичай припинення залучення вкладів відбувається не завдяки рішенню банку, а через вимогу НБУ зробити це з певної дати.
Почему было принято такое решение не публиковалось, но, как вкладчик, должен отметить, что УБИБ сделал максимально, чтобы кинуть долларовых депозитчиков поменьше. И новые депо сильно заранее перестал принимать и по старым, если в каких-то городах и были проблемы с отдачей в августе, то в сентябре она возобновилась. В моей практике это первый такой банк. Все предыдущие лопнувшие с радостью набирали депо вплоть до последнего момента даже, если есть проблемы с выдачей старых. Почему НБУ с них не требовал так не делать оставлю тогда на совести НБУ.
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moveton
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:06
На сторінці УБІБ-у стогін погорільців наших колег-карусельників? Ліньки шукати. Дешеві доляри, еге.
Яка банка слідуюча ? В мене з стрьомних лише Альянс. Якось не лежить туди нести гроші. Хоча всі депо віддали, з кожним разом все худшими долярами.
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alex lem
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:19
alex lem написав:
На сторінці УБІБ-у стогін погорільців наших колег-карусельників? Ліньки шукати. Дешеві доляри, еге.
Яка банка слідуюча ? В мене з стрьомних лише Альянс. Якось не лежить туди нести гроші. Хоча всі депо віддали, з кожним разом все худшими долярами.
Кроме непонятных наговоров на форуме, никаких намеков на проблемы с банкой не вижу. Мотор давно хоронили, живет себе нормально
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Proofy
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