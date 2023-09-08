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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 348349350351
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:51

Так точно залишаться лише державні та іноземці.
А що робити нам - простим селянам?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:36

  cryptominer написав:убиб работал похоже по схеме Понци, такие % по депо платились за счет новых вкладчиков, как только приток конвертов прекратился, пылесос сразу лопнул

Я правильно понимаю, что то, что УБИБ сам месяц назад запретил приём новых конвертов, было сделано для лучшей работы этой схемы?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:50

  moveton написав:
  cryptominer написав:убиб работал похоже по схеме Понци, такие % по депо платились за счет новых вкладчиков, как только приток конвертов прекратился, пылесос сразу лопнул

Я правильно понимаю, что то, что УБИБ сам месяц назад запретил приём новых конвертов, было сделано для лучшей работы этой схемы?
ага :mrgreen: Kansas City Shuffle
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:41

  moveton написав:
  cryptominer написав:убиб работал похоже по схеме Понци, такие % по депо платились за счет новых вкладчиков, как только приток конвертов прекратился, пылесос сразу лопнул

Я правильно понимаю, что то, что УБИБ сам месяц назад запретил приём новых конвертов, было сделано для лучшей работы этой схемы?

Зазвичай припинення залучення вкладів відбувається не завдяки рішенню банку, а через вимогу НБУ зробити це з певної дати.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:53

  Alien написав:Зазвичай припинення залучення вкладів відбувається не завдяки рішенню банку, а через вимогу НБУ зробити це з певної дати.

Почему было принято такое решение не публиковалось, но, как вкладчик, должен отметить, что УБИБ сделал максимально, чтобы кинуть долларовых депозитчиков поменьше. И новые депо сильно заранее перестал принимать и по старым, если в каких-то городах и были проблемы с отдачей в августе, то в сентябре она возобновилась. В моей практике это первый такой банк. Все предыдущие лопнувшие с радостью набирали депо вплоть до последнего момента даже, если есть проблемы с выдачей старых. Почему НБУ с них не требовал так не делать оставлю тогда на совести НБУ.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:06

На сторінці УБІБ-у стогін погорільців наших колег-карусельників? Ліньки шукати. Дешеві доляри, еге.
Яка банка слідуюча ? В мене з стрьомних лише Альянс. Якось не лежить туди нести гроші. Хоча всі депо віддали, з кожним разом все худшими долярами.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:19

  alex lem написав:На сторінці УБІБ-у стогін погорільців наших колег-карусельників? Ліньки шукати. Дешеві доляри, еге.
Яка банка слідуюча ? В мене з стрьомних лише Альянс. Якось не лежить туди нести гроші. Хоча всі депо віддали, з кожним разом все худшими долярами.

Кроме непонятных наговоров на форуме, никаких намеков на проблемы с банкой не вижу. Мотор давно хоронили, живет себе нормально
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:33

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Proofy написав:Мотор давно хоронили, живет себе нормально
Мотор - на днях умрёт. Вклады не принимают.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:47

Re: Клуб 200К - Теребеньки

с мотором и так все понятно, богуслаев в тюрьме, завод неоднократно подвергается обстрелам, поставки двигателей к вертолетам прикрыли, как банк он никому не нужен
cryptominer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:49

  moveton написав:
  Alien написав:Зазвичай припинення залучення вкладів відбувається не завдяки рішенню банку, а через вимогу НБУ зробити це з певної дати.

Почему было принято такое решение не публиковалось, но, как вкладчик, должен отметить, что УБИБ сделал максимально, чтобы кинуть долларовых депозитчиков поменьше. И новые депо сильно заранее перестал принимать и по старым, если в каких-то городах и были проблемы с отдачей в августе, то в сентябре она возобновилась. В моей практике это первый такой банк. Все предыдущие лопнувшие с радостью набирали депо вплоть до последнего момента даже, если есть проблемы с выдачей старых. Почему НБУ с них не требовал так не делать оставлю тогда на совести НБУ.

Було достатньо багато випадків коли НБУ за якийсь час до виведення банку з ринку вводив обмеження на залучення вкладів фізичних осіб і банки дійсно їх виконували. Самий простий приклад - скунс. Якщо не помиляюсь припинив залучати кошти на депозити десь наприкінці осені початку зими - а виведення його з ринку розпочалось у лютому. І до цього банк справно платив відсотки та повертав депо по яким сплив час залучення, у тому числі у валюті. Крім того було ще точно кілька випадків застосування НБУ до банків такого заходу впливу. Ну а чому таке рішення не було опубліковано - так вибачте це політика така у НБУ - більшість інформації що стосується банківського нагляду не оприлюднюють. До речі тут якраз НБУ зрозуміти можна. Завчасне розголошення факту встановлення обмежень на залучення нових вкладів явно не сприятиме спокою навколо банку і явно не підвищує і так примарні шанси вигребсти з ями у яку банк потрапив. Але відсутність оприлюдненої інформації про застосування того чи іншого заходу впливу зовсім не значить что захід не було застосовано
Alien
 
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