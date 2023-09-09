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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 349350351352
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 06:45

  Игорь Алексеевич написав:
  Proofy написав:Мотор давно хоронили, живет себе нормально
Мотор - на днях умрёт. Вклады не принимают.

Ну и пусть зато прозрачней свет
Investor_K
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