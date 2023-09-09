|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 09 вер, 2023 06:45
Игорь Алексеевич написав: Proofy написав:
Мотор давно хоронили, живет себе нормально
Мотор - на днях умрёт. Вклады не принимают.
Ну и пусть зато прозрачней свет
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9182
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9596
|1846437
|
Суб 09 вер, 2023 03:11
klug