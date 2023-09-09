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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 349350351352
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 06:45

  Игорь Алексеевич написав:
  Proofy написав:Мотор давно хоронили, живет себе нормально
Мотор - на днях умрёт. Вклады не принимают.

Ну и пусть зато прозрачней свет
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 12:16

Чому в гілці немає активності?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 12:33

Investor_K А який сенс в каруселі на 3 місяці, якщо є 50к миттєво по тому самому курсу?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 12:37

Re: Клуб 200К - Теребеньки

50 то для ніщебродів. Нормальні пвцани чепез 1 банк можуть 250 крутанути за місяць
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 12:48

Карусель сегодня.
У клиента 5260 дол. синими. Идёт в обменник и меняет по курсу 38 на 200тыс.грн. Далее в банк меняет по курсу 37,40 и на 3 мес. на дело. Получает через 3мес. старьём 5350дол. Поменять можно потом это старьё только в банках по курсу 37,4. Получаем прибл. 200тыс. грн.
Игорь Алексеевич
 
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