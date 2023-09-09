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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 09 вер, 2023 06:45
Игорь Алексеевич написав: Proofy написав:
Мотор давно хоронили, живет себе нормально
Мотор - на днях умрёт. Вклады не принимают.
Ну и пусть зато прозрачней свет
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Investor_K
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Додано: Нед 10 вер, 2023 12:16
Чому в гілці немає активності?
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Investor_K
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Додано: Нед 10 вер, 2023 12:33
Investor_K А який сенс в каруселі на 3 місяці, якщо є 50к миттєво по тому самому курсу?
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 10 вер, 2023 12:37
50 то для ніщебродів. Нормальні пвцани чепез 1 банк можуть 250 крутанути за місяць
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Investor_K
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Додано: Нед 10 вер, 2023 12:48
Карусель сегодня.
У клиента 5260 дол. синими. Идёт в обменник и меняет по курсу 38 на 200тыс.грн. Далее в банк меняет по курсу 37,40 и на 3 мес. на дело. Получает через 3мес. старьём 5350дол. Поменять можно потом это старьё только в банках по курсу 37,4. Получаем прибл. 200тыс. грн.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 10 вер, 2023 12:57
Игорь Алексеевич написав:
Карусель сегодня.
У клиента 5260 дол. синими. Идёт в обменник и меняет по курсу 38 на 200тыс.грн.
Далее в банк меняет по курсу 37,40 и на 3 мес. на дело. Получает через 3мес. старьём 5350дол. Поменять можно потом это старьё только в банках по курсу 37,4. Получаем прибл. 200тыс. грн.
Ну так як колєги тута пишуть ,,гроші повинні постійно рухатися,, а не лежати під матрасом.
Ото рух і йде. Рух заради руху.
Я ще розумію хіба як постійні обстріли і може прилетіть і втратити кошти. Але коли десь де спокійно, то ні.
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alex lem
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Додано: Нед 10 вер, 2023 13:15
alex lem написав:
,гроші повинні постійно рухатися
Всё правильно, только концовка должна быть - Рухатись и ПРИНОСИТИ ДОХІД.
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Игорь Алексеевич
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1
Додано: Нед 10 вер, 2023 13:38
Игорь Алексеевич написав:
Карусель сегодня.
У клиента 5260 дол. синими. Идёт в обменник и меняет по курсу 38 на 200тыс.грн.
Далее в банк меняет по курсу 37,40 и на 3 мес. на дело. Получает через 3мес. старьём 5350дол. Поменять можно потом это старьё только в банках по курсу 37,4. Получаем прибл. 200тыс. грн.
50-90 коп за 3 мес вполне норм доход
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flex123
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Додано: Нед 10 вер, 2023 14:17
flex123 написав: Игорь Алексеевич написав:
Карусель сегодня.
У клиента 5260 дол. синими. Идёт в обменник и меняет по курсу 38 на 200тыс.грн.
Далее в банк меняет по курсу 37,40 и на 3 мес. на дело. Получает через 3мес. старьём 5350дол. Поменять можно потом это старьё только в банках по курсу 37,4. Получаем прибл. 200тыс. грн.
50-90 коп за 3 мес вполне норм доход
Не дуже. Ціни у магазинах на харчування Х2, дівки -Х3. Як виживаьи за рахунок каруседі?
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Investor_K
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