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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 349350351352
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 06:45

  Игорь Алексеевич написав:
  Proofy написав:Мотор давно хоронили, живет себе нормально
Мотор - на днях умрёт. Вклады не принимают.

Ну и пусть зато прозрачней свет
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 12:16

Чому в гілці немає активності?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 12:33

Investor_K А який сенс в каруселі на 3 місяці, якщо є 50к миттєво по тому самому курсу?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 12:37

Re: Клуб 200К - Теребеньки

50 то для ніщебродів. Нормальні пвцани чепез 1 банк можуть 250 крутанути за місяць
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 12:48

Карусель сегодня.
У клиента 5260 дол. синими. Идёт в обменник и меняет по курсу 38 на 200тыс.грн. Далее в банк меняет по курсу 37,40 и на 3 мес. на дело. Получает через 3мес. старьём 5350дол. Поменять можно потом это старьё только в банках по курсу 37,4. Получаем прибл. 200тыс. грн.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 12:57

  Игорь Алексеевич написав:Карусель сегодня.
У клиента 5260 дол. синими. Идёт в обменник и меняет по курсу 38 на 200тыс.грн. Далее в банк меняет по курсу 37,40 и на 3 мес. на дело. Получает через 3мес. старьём 5350дол. Поменять можно потом это старьё только в банках по курсу 37,4. Получаем прибл. 200тыс. грн.

Ну так як колєги тута пишуть ,,гроші повинні постійно рухатися,, а не лежати під матрасом. :mrgreen: Ото рух і йде. Рух заради руху.
Я ще розумію хіба як постійні обстріли і може прилетіть і втратити кошти. Але коли десь де спокійно, то ні.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 13:15

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  alex lem написав:,гроші повинні постійно рухатися
Всё правильно, только концовка должна быть - Рухатись и ПРИНОСИТИ ДОХІД.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 13:38

  Игорь Алексеевич написав:Карусель сегодня.
У клиента 5260 дол. синими. Идёт в обменник и меняет по курсу 38 на 200тыс.грн. Далее в банк меняет по курсу 37,40 и на 3 мес. на дело. Получает через 3мес. старьём 5350дол. Поменять можно потом это старьё только в банках по курсу 37,4. Получаем прибл. 200тыс. грн.

50-90 коп за 3 мес вполне норм доход
flex123
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 14:17

  flex123 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Карусель сегодня.
У клиента 5260 дол. синими. Идёт в обменник и меняет по курсу 38 на 200тыс.грн. Далее в банк меняет по курсу 37,40 и на 3 мес. на дело. Получает через 3мес. старьём 5350дол. Поменять можно потом это старьё только в банках по курсу 37,4. Получаем прибл. 200тыс. грн.

50-90 коп за 3 мес вполне норм доход

Не дуже. Ціни у магазинах на харчування Х2, дівки -Х3. Як виживаьи за рахунок каруседі?
Investor_K
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