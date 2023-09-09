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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 10 вер, 2023 16:28
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Додано: Нед 10 вер, 2023 16:33
Investor_K написав: flex123 написав: Игорь Алексеевич написав:
Карусель сегодня.
У клиента 5260 дол. синими. Идёт в обменник и меняет по курсу 38 на 200тыс.грн.
Далее в банк меняет по курсу 37,40 и на 3 мес. на дело. Получает через 3мес. старьём 5350дол. Поменять можно потом это старьё только в банках по курсу 37,4. Получаем прибл. 200тыс. грн.
50-90 коп за 3 мес вполне норм доход
Не дуже. Ціни у магазинах на харчування Х2, дівки -Х3. Як виживаьи за рахунок каруседі?
мдя... тот либо от еды надо отказываться, либо от девок
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Додано: Нед 10 вер, 2023 18:17
В одному з ТГ обмінок зараз акція на продаж. Від 2000 - 37,8. До карусельних курсів не так далеко, а онлайн у багатьох банків зовсім поруч.
Мабуть ще не та осінь, про яку мріяли мрійники.
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