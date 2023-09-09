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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 350351352353
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 16:28

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  flex123 написав:Какие альтернативы?
[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 16:33

  Investor_K написав:
  flex123 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Карусель сегодня.
У клиента 5260 дол. синими. Идёт в обменник и меняет по курсу 38 на 200тыс.грн. Далее в банк меняет по курсу 37,40 и на 3 мес. на дело. Получает через 3мес. старьём 5350дол. Поменять можно потом это старьё только в банках по курсу 37,4. Получаем прибл. 200тыс. грн.

50-90 коп за 3 мес вполне норм доход

Не дуже. Ціни у магазинах на харчування Х2, дівки -Х3. Як виживаьи за рахунок каруседі?

мдя... тот либо от еды надо отказываться, либо от девок :roll:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 18:17

В одному з ТГ обмінок зараз акція на продаж. Від 2000 - 37,8. До карусельних курсів не так далеко, а онлайн у багатьох банків зовсім поруч.

Мабуть ще не та осінь, про яку мріяли мрійники.
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 23:30

  cryptominer написав:с мотором и так все понятно, богуслаев в тюрьме, завод неоднократно подвергается обстрелам, поставки двигателей к вертолетам прикрыли, как банк он никому не нужен
с мотором еще в начале года было ясно. Ну работает себе до сих пор
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 23:32

  maniachello написав:
  Investor_K написав:
  flex123 написав:50-90 коп за 3 мес вполне норм доход

Не дуже. Ціни у магазинах на харчування Х2, дівки -Х3. Як виживаьи за рахунок каруседі?

мдя... тот либо от еды надо отказываться, либо от девок :roll:
без еды с девками не совладать, надо что-то оптимизировать.
Proofy
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