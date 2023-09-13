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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 360361362363
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 23:32

  maniachello написав:
  Investor_K написав:
  flex123 написав:50-90 коп за 3 мес вполне норм доход

Не дуже. Ціни у магазинах на харчування Х2, дівки -Х3. Як виживаьи за рахунок каруседі?

мдя... тот либо от еды надо отказываться, либо от девок :roll:
без еды с девками не совладать, надо что-то оптимизировать.
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 09:48

  Клиент_ написав:В одному з ТГ обмінок зараз акція на продаж. Від 2000 - 37,8. До карусельних курсів не так далеко, а онлайн у багатьох банків зовсім поруч.

Мабуть ще не та осінь, про яку мріяли мрійники.

В мене тута також в телезі другий день обмінка по ,,АКЦІЇ,, продає 10 тис долярів. Від 500 долярів. Але 96-99 років. І пишуть ,,можливі штампи, потертості на купюрах. Але згідно розпорядження Нацбанку такі гроші приймаються в усіх банках і обмінках :shock: :D ,, А нормальні 2000-х років по 37,97 продають.
Можливо і на вашій телезі така ж ,,акція,, ? :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 11:18

  alex lem написав:
  Клиент_ написав:В одному з ТГ обмінок зараз акція на продаж. Від 2000 - 37,8. До карусельних курсів не так далеко, а онлайн у багатьох банків зовсім поруч.

Мабуть ще не та осінь, про яку мріяли мрійники.

В мене тута також в телезі другий день обмінка по ,,АКЦІЇ,, продає 10 тис долярів. Від 500 долярів. Але 96-99 років. І пишуть ,,можливі штампи, потертості на купюрах. Але згідно розпорядження Нацбанку такі гроші приймаються в усіх банках і обмінках :shock: :D ,, А нормальні 2000-х років по 37,97 продають.
Можливо і на вашій телезі така ж ,,акція,, ? :D

на 96 постоянно у ряда обменок "акция", а нормальные купюры им нет смысла сливать по дисконту
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 10:25

flex123 Працювати :D
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 22:53

Re: Клуб 200К - Теребеньки

интересная канеш ситуация.
НБУ и до 200К поднял сумму. и 50К дал сразу покупать.
а курс по 5 коп вверх ползет.
mephala
 
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