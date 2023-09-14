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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 10 вер, 2023 23:32
maniachello написав: Investor_K написав: flex123 написав:
50-90 коп за 3 мес вполне норм доход
Не дуже. Ціни у магазинах на харчування Х2, дівки -Х3. Як виживаьи за рахунок каруседі?
мдя... тот либо от еды надо отказываться, либо от девок
без еды с девками не совладать, надо что-то оптимизировать.
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Додано: Пон 11 вер, 2023 09:48
Клиент_ написав:
В одному з ТГ обмінок зараз акція на продаж. Від 2000 - 37,8. До карусельних курсів не так далеко, а онлайн у багатьох банків зовсім поруч.
Мабуть ще не та осінь, про яку мріяли мрійники.
В мене тута також в телезі другий день обмінка по ,,АКЦІЇ,, продає 10 тис долярів. Від 500 долярів. Але 96-99 років. І пишуть ,,можливі штампи, потертості на купюрах. Але згідно розпорядження Нацбанку такі гроші приймаються в усіх банках і обмінках
,, А нормальні 2000-х років по 37,97 продають.
Можливо і на вашій телезі така ж ,,акція,, ?
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alex lem
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Додано: Пон 11 вер, 2023 11:18
alex lem написав: Клиент_ написав:
В одному з ТГ обмінок зараз акція на продаж. Від 2000 - 37,8. До карусельних курсів не так далеко, а онлайн у багатьох банків зовсім поруч.
Мабуть ще не та осінь, про яку мріяли мрійники.
В мене тута також в телезі другий день обмінка по ,,АКЦІЇ,, продає 10 тис долярів. Від 500 долярів. Але 96-99 років. І пишуть ,,можливі штампи, потертості на купюрах. Але згідно розпорядження Нацбанку такі гроші приймаються в усіх банках і обмінках
,, А нормальні 2000-х років по 37,97 продають.
Можливо і на вашій телезі така ж ,,акція,, ?
на 96 постоянно у ряда обменок "акция", а нормальные купюры им нет смысла сливать по дисконту
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kuzmich
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Додано: Вів 12 вер, 2023 10:25
flex123
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Додано: Сер 13 вер, 2023 22:53
интересная канеш ситуация.
НБУ и до 200К поднял сумму. и 50К дал сразу покупать.
а курс по 5 коп вверх ползет.
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mephala
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Додано: Чет 14 вер, 2023 10:10
mephala написав:
а курс по 5 коп вверх ползет.
Ну і нехай
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Investor_K
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Додано: Чет 14 вер, 2023 10:36
Смотрю 50тыс курсы у многих пошли вверх или отличаются от 200, значит сегодня поменяют курсы и 200тыс. Ждёмс и смотрим онлайн заседания НБУ под обменниками и бегом потом в банк.
Как раз сегодня все одеваем кеды Nike
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 14 вер, 2023 11:10
Игорь Алексеевич написав:
Смотрю 50тыс курсы у многих пошли вверх
У кого например ?
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J
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Додано: Чет 14 вер, 2023 11:17
J написав: Игорь Алексеевич написав:
Смотрю 50тыс курсы у многих пошли вверх
У кого например ?
Рада, Юнекс, Крелит Днепр и др.. Отличаются 50 и 200
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Игорь Алексеевич
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