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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 вер, 2023 11:37
Игорь Алексеевич написав: J написав: Игорь Алексеевич написав:
Смотрю 50тыс курсы у многих пошли вверх
У кого например ?
Рада, Юнекс, Крелит Днепр и др.. Отличаются 50 и 200
В п'ятницю ввечері знову на 10 копійок вниз
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