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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 361362363364
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:37

  Игорь Алексеевич написав:
  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:Смотрю 50тыс курсы у многих пошли вверх

У кого например ?
Рада, Юнекс, Крелит Днепр и др.. Отличаются 50 и 200

В п'ятницю ввечері знову на 10 копійок вниз
sens
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  #<1 ... 361362363364
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