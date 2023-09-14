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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 361362363364
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:37

  Игорь Алексеевич написав:
  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:Смотрю 50тыс курсы у многих пошли вверх

У кого например ?
Рада, Юнекс, Крелит Днепр и др.. Отличаются 50 и 200

В п'ятницю ввечері знову на 10 копійок вниз
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 21:57

ранее писал про сдачу в валюте

так вот я так понимаю нас внимательно читают. там.
Господа из Газмяса Вам то это зачем? какой смысл?
У вас же нет ограничений на количество раз стятий и пополнений
Такая (дурь) посути ведёт только к расходованию бумаги, а Вы как понимаю Еко банк или Еко это уже не про Вас?
uaprofi
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lara_08

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