В п'ятницю ввечері знову на 10 копійок вниз
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Додано: Чет 14 вер, 2023 11:37
Додано: Чет 14 вер, 2023 21:57
ранее писал про сдачу в валюте
так вот я так понимаю нас внимательно читают. там.
Господа из Газмяса Вам то это зачем? какой смысл?
У вас же нет ограничений на количество раз стятий и пополнений
Такая (дурь) посути ведёт только к расходованию бумаги, а Вы как понимаю Еко банк или Еко это уже не про Вас?
Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:36
Вот и про Восток поступали такие же сведения.
Но оказалось, что это вовсе не тенденция, а исключение.
Так может быть в Вашем случае (Райф+Газ) аналогично и все дело просто в судьбе и/или стечении обстоятельств и никто в Газе нас внимательно не читает? 😀
Додано: Нед 17 вер, 2023 11:21
хто працює з МІБом? Якими купюрами віддають? З цим банком не працював, хочу спробувати.
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