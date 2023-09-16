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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 вер, 2023 11:37
Игорь Алексеевич написав: J написав: Игорь Алексеевич написав:
Смотрю 50тыс курсы у многих пошли вверх
У кого например ?
Рада, Юнекс, Крелит Днепр и др.. Отличаются 50 и 200
В п'ятницю ввечері знову на 10 копійок вниз
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Додано: Чет 14 вер, 2023 21:57
ранее писал про сдачу в валюте
так вот я так понимаю нас внимательно читают. там.
Господа из Газмяса Вам то это зачем? какой смысл?
У вас же нет ограничений на количество раз стятий и пополнений
Такая (дурь) посути ведёт только к расходованию бумаги, а Вы как понимаю Еко
банк или Еко
это уже не про Вас?
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uaprofi
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:36
uaprofi написав:
ранее писал про сдачу в валюте
так вот я так понимаю нас внимательно читают. там.
Господа из Газмяса Вам то это зачем? какой смысл?
У вас же нет ограничений на количество раз стятий и пополнений
Такая (дурь) посути ведёт только к расходованию бумаги, а Вы как понимаю Еко
банк или Еко
это уже не про Вас?
Вот и про Восток поступали такие же
сведения.
Но оказалось, что это вовсе не тенденция, а исключение
.
Так может быть в Вашем случае (Райф+Газ) аналогично и все дело просто в судьбе и/или стечении обстоятельств и никто в Газе нас внимательно не читает? 😀
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Додано: Нед 17 вер, 2023 11:21
хто працює з МІБом? Якими купюрами віддають? З цим банком не працював, хочу спробувати.
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anbesaga
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Додано: Нед 17 вер, 2023 15:14
uaprofi написав:
Господа из Газмяса
...по натягнутих нервах...
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 17 вер, 2023 15:45
sergey_sryvkin написав:
по натягнутих
я один це проспівав?
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daap
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Додано: Нед 17 вер, 2023 23:14
Подскажите пожалуйста, какое состояние и год выдают в ваших отделениях Привата? Хочу забрать немалую сумму в моем "селе". Каждый раз как прихожу кассирша разводит руками и сама говорит, что у нее мотлох по 50$, на вопрос привозят ли нормальные и в какие дни? отвечает - только сегодня привезли.
Особенно в Днепре ситуация интересует, буду мотаться, по 800грн на бенз тратить
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Додано: Пон 18 вер, 2023 00:03
daap написав: sergey_sryvkin написав:
по натягнутих
я один це проспівав?
"еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу" ©
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