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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 361362363364
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:37

  Игорь Алексеевич написав:
  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:Смотрю 50тыс курсы у многих пошли вверх

У кого например ?
Рада, Юнекс, Крелит Днепр и др.. Отличаются 50 и 200

В п'ятницю ввечері знову на 10 копійок вниз
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 21:57

ранее писал про сдачу в валюте

так вот я так понимаю нас внимательно читают. там.
Господа из Газмяса Вам то это зачем? какой смысл?
У вас же нет ограничений на количество раз стятий и пополнений
Такая (дурь) посути ведёт только к расходованию бумаги, а Вы как понимаю Еко банк или Еко это уже не про Вас?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:36

  uaprofi написав:ранее писал про сдачу в валюте
так вот я так понимаю нас внимательно читают. там.
Господа из Газмяса Вам то это зачем? какой смысл?
У вас же нет ограничений на количество раз стятий и пополнений
Такая (дурь) посути ведёт только к расходованию бумаги, а Вы как понимаю Еко банк или Еко это уже не про Вас?

Вот и про Восток поступали такие же сведения.
Но оказалось, что это вовсе не тенденция, а исключение.
Так может быть в Вашем случае (Райф+Газ) аналогично и все дело просто в судьбе и/или стечении обстоятельств и никто в Газе нас внимательно не читает? 😀
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 11:21

хто працює з МІБом? Якими купюрами віддають? З цим банком не працював, хочу спробувати.
anbesaga
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:14

  uaprofi написав:Господа из Газмяса

...по натягнутих нервах... :-D
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 15:45

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  sergey_sryvkin написав:по натягнутих

я один це проспівав?
daap
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 23:14

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Подскажите пожалуйста, какое состояние и год выдают в ваших отделениях Привата? Хочу забрать немалую сумму в моем "селе". Каждый раз как прихожу кассирша разводит руками и сама говорит, что у нее мотлох по 50$, на вопрос привозят ли нормальные и в какие дни? отвечает - только сегодня привезли.
Особенно в Днепре ситуация интересует, буду мотаться, по 800грн на бенз тратить
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 00:03

  daap написав:
  sergey_sryvkin написав:по натягнутих

я один це проспівав?
8) "еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу" ©
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 09:10

"инкассо-банк"укрексим :twisted: хоть кому-то не мотлохом выдавал?
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