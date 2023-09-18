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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 18 вер, 2023 15:55
шановне панство,
38.35
по лентнему итогу грвнедепозитчики - в выигрыше или "еще неясно"?
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cohan
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Додано: Пон 18 вер, 2023 16:48
Долар по 4 грн написав:cohan
Вроде считали что при курсе 38,5 пора соскакивать с грн депо!
На момент приблизно однаково виходить.
А якщо відкривати зараз - за цей час конверт курси також підросли.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 16:49
easymodeon5k написав:
Подскажите пожалуйста, какое состояние и год выдают в ваших отделениях Привата? Хочу забрать немалую сумму в моем "селе". Каждый раз как прихожу кассирша разводит руками и сама говорит, что у нее мотлох по 50$, на вопрос привозят ли нормальные и в какие дни? отвечает - только сегодня привезли.
Особенно в Днепре ситуация интересует, буду мотаться, по 800грн на бенз тратить
В Днепре в привате выдают хорошими) но , если хотите синие (хотя бы часть или большую часть) , то приходите утром 8-30 / 9, у них , возможно будут остатки с пачек и вам явно дадут их , нежели вы придете под закрытие и вам дадут 96 г , который остался
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