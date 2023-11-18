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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:47
sergey_sryvkin написав: Krokodil написав:
со знакомым были в аккорде, выдали на удивление исключительно синими, не эмиссионными, но бу в хорошем состоянии. в УФ тоже чистые. Так что рассказы про то что определенной категории клиентов впаривают только 96-99 ни что не более как байки или местное самоуправство
Скільки ж вони перед цим впарили 96, якщо довелося вам синіми віддавати?
Угу, можна ввечері їх і підловити на синиХ, коли вони вже від 96х здиХалися
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Amethyst
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 13:14
Amethyst написав: sergey_sryvkin написав: Krokodil написав:
со знакомым были в аккорде, выдали на удивление исключительно синими, не эмиссионными, но бу в хорошем состоянии. в УФ тоже чистые. Так что рассказы про то что определенной категории клиентов впаривают только 96-99 ни что не более как байки или местное самоуправство
Скільки ж вони перед цим впарили 96, якщо довелося вам синіми віддавати?
Угу, можна ввечері їх і підловити на синиХ, коли вони вже від 96х здиХалися
та не, только теоретически можно... Ну шо там они здыхались - запасы 96+99+мотлох токо накапливаются.
Уже курс снова понизили
- покупатель такой ерунды даже по 37,15 опять кончился
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flysoulfly
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Додано: Суб 18 лис, 2023 21:17
Щас в клубе 200к самые выгодные по курсу Рада и Мтб кого лучше выбрать? Других у меня нет только с таблицы #8 начинаются
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sl2023x4
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Додано: Суб 18 лис, 2023 21:32
sl2023x4 написав:
Щас в клубе 200к самые выгодные по курсу Рада и Мтб кого лучше выбрать? Других у меня нет только с таблицы #8 начинаются
МТБ можно безналом заслать, Рада, если не подключали за 200 пакет только налом
синие дают и там и там, и не дают и там и там = смотрите просто кто к вам ближе
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cohan
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Додано: Суб 18 лис, 2023 21:33
Krokodil написав:
со знакомым были в аккорде, выдали на удивление исключительно синими, не эмиссионными, но бу в хорошем состоянии. в УФ тоже чистые. Так что рассказы про то что определенной категории клиентов впаривают только 96-99 ни что не более как байки или местное самоуправство
96й перекочевал в КредитВест
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cohan
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Додано: Суб 18 лис, 2023 23:00
cohan написав: Krokodil написав:
со знакомым были в аккорде, выдали на удивление исключительно синими, не эмиссионными, но бу в хорошем состоянии. в УФ тоже чистые. Так что рассказы про то что определенной категории клиентов впаривают только 96-99 ни что не более как байки или местное самоуправство
96й перекочевал в КредитВест
Ви на касі подивиться їх курс - там за останні два місяці повно гривні і долара
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sens
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Додано: Нед 19 лис, 2023 13:25
що таке сині емісійні долари?
на форумі часто згадуєте
а що воно таке?
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Yuri_61
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Додано: Нед 19 лис, 2023 14:08
Yuri_61 написав:
що таке сині емісійні
долари?
на форумі часто згадуєте
а що воно таке?
Сині нові, номери підряд, тобто краще, що є з доларових купюр, не рахуючи нумізматичні.
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ГеннадийUA
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Додано: Нед 19 лис, 2023 14:58
А 96 год вообще аннигилирует?
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M-A-X
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