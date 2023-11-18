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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 447448449450>
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:47

  sergey_sryvkin написав:
  Krokodil написав:со знакомым были в аккорде, выдали на удивление исключительно синими, не эмиссионными, но бу в хорошем состоянии. в УФ тоже чистые. Так что рассказы про то что определенной категории клиентов впаривают только 96-99 ни что не более как байки или местное самоуправство

Скільки ж вони перед цим впарили 96, якщо довелося вам синіми віддавати? :)

Угу, можна ввечері їх і підловити на синиХ, коли вони вже від 96х здиХалися
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 13:14

  Amethyst написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Krokodil написав:со знакомым были в аккорде, выдали на удивление исключительно синими, не эмиссионными, но бу в хорошем состоянии. в УФ тоже чистые. Так что рассказы про то что определенной категории клиентов впаривают только 96-99 ни что не более как байки или местное самоуправство

Скільки ж вони перед цим впарили 96, якщо довелося вам синіми віддавати?

Угу, можна ввечері їх і підловити на синиХ, коли вони вже від 96х здиХалися
та не, только теоретически можно... Ну шо там они здыхались - запасы 96+99+мотлох токо накапливаются.
Уже курс снова понизили :mrgreen: - покупатель такой ерунды даже по 37,15 опять кончился
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:16

Krokodil
:D Що б позитивне не було б написано - все буде піддано сумніву, перекручено, і взагалі це не правда :evil:
Тут така політика, проходили, і Ви не не ображайтеся на ...
valya
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 21:17

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Щас в клубе 200к самые выгодные по курсу Рада и Мтб кого лучше выбрать? Других у меня нет только с таблицы #8 начинаются
sl2023x4
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 21:32

  sl2023x4 написав:Щас в клубе 200к самые выгодные по курсу Рада и Мтб кого лучше выбрать? Других у меня нет только с таблицы #8 начинаются


МТБ можно безналом заслать, Рада, если не подключали за 200 пакет только налом
синие дают и там и там, и не дают и там и там = смотрите просто кто к вам ближе
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 21:33

  Krokodil написав:со знакомым были в аккорде, выдали на удивление исключительно синими, не эмиссионными, но бу в хорошем состоянии. в УФ тоже чистые. Так что рассказы про то что определенной категории клиентов впаривают только 96-99 ни что не более как байки или местное самоуправство


96й перекочевал в КредитВест
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 23:00

  cohan написав:
  Krokodil написав:со знакомым были в аккорде, выдали на удивление исключительно синими, не эмиссионными, но бу в хорошем состоянии. в УФ тоже чистые. Так что рассказы про то что определенной категории клиентов впаривают только 96-99 ни что не более как байки или местное самоуправство


96й перекочевал в КредитВест

Ви на касі подивиться їх курс - там за останні два місяці повно гривні і долара
sens
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 13:25

Re: Клуб 200К - Теребеньки

що таке сині емісійні долари?
на форумі часто згадуєте
а що воно таке?
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 14:08

  Yuri_61 написав:що таке сині емісійні долари?
на форумі часто згадуєте
а що воно таке?

Сині нові, номери підряд, тобто краще, що є з доларових купюр, не рахуючи нумізматичні.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 14:58

А 96 год вообще аннигилирует?
M-A-X
 
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