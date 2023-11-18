обменки по 37 берут. Кассы банков тоже но не все.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 15:00
Додано: Нед 19 лис, 2023 15:02
Додано: Нед 19 лис, 2023 15:10
кому они нужны? думаю нет и поэтому постепенно превращяются в тряпочки. Думаете откуда эта разница в цене на белые и синие. Кто то на том конце моста белые не берёт. И для расчётов с ними бизнес покупает только синие, пусть даже дороже.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 19 лис, 2023 15:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 19 лис, 2023 15:10
Додано: Нед 19 лис, 2023 15:27
Вчора здав куплені в Південному по 36,99 в обмінку Гарант по 37,55 й це кращий вихлоп в цьому місяці, більше 750грн. вийшло, можна було звичайно одразу в п'ятницю після купівлі в Південному здати по 37,50, но вирішив що стільки я завжди візьму.
Так що 96 теж непоганий варіант, якщо курс купівлі в банку гарний, так як синій з Укргазу з відносно непоганим курсом на вихлопі все ж таки з меншою дохідністю, а Оксі з синіми майже дорівнює, але все одно на кілька грн. менше.
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