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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 лис, 2023 15:00
M-A-X написав:
А 96 год вообще аннигилирует?
обменки по 37 берут. Кассы банков тоже но не все.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 19 лис, 2023 15:02
vitaliiangel написав: M-A-X написав:
А 96 год вообще аннигилирует?
обменки по 37 берут. Кассы банков тоже но не все.
Я имел ввиду, они физически с Украины исчезают?
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Додано: Нед 19 лис, 2023 15:10
M-A-X написав:
Я имел ввиду, они физически с Украины исчезают?
кому они нужны? думаю нет и поэтому постепенно превращяются в тряпочки. Думаете откуда эта разница в цене на белые и синие. Кто то на том конце моста белые не берёт. И для расчётов с ними бизнес покупает только синие, пусть даже дороже.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 19 лис, 2023 15:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 15:10
M-A-X написав:
Я имел ввиду, они физически с Украины исчезают?
Наверное, как обычно, по мере ветхости. Лет через 25 станут редкостью.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 15:27
vitaliiangel написав: M-A-X написав:
А 96 год вообще аннигилирует?
обменки по 37 берут. Кассы банков тоже но не все.
Вчора здав куплені в Південному по 36,99 в обмінку Гарант по 37,55 й це кращий вихлоп в цьому місяці, більше 750грн. вийшло, можна було звичайно одразу в п'ятницю після купівлі в Південному здати по 37,50, но вирішив що стільки я завжди візьму.
Так що 96 теж непоганий варіант, якщо курс купівлі в банку гарний, так як синій з Укргазу з відносно непоганим курсом на вихлопі все ж таки з меншою дохідністю, а Оксі з синіми майже дорівнює, але все одно на кілька грн. менше.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 16:12
тема закупок для евро-карусели скукожилась прямо на глазах
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Додано: Пон 20 лис, 2023 17:32
[Fin501] написав:
зашёл в Акорд. есть 1350= дол 96р.
такое...
складно было на бумаге (с)
в обменку опт? 96р =нет
сдать тут же в кассу Акорд? Так себе...
"выфсьоврьоти!"
Многие не верят, считают, что про наши отделения Аккорда, уже с середины лета забитые только старыми баксами, мы "нагнетаем"
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Додано: Пон 20 лис, 2023 17:42
vitaliiangel написав: [Fin501] написав:
зашёл в Акорд. есть 1350= дол 96р.
такое...
банк тоже хочет поиметь с карусельщиков выгоду
ну и? - валютных депозитчиков банк УЖЕ ПОТЕРЯЛ. Кому же нужен мотлох и стар'йо вместо долларов (и нечастые исключения лишь подчеркивают общие правила)
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Додано: Пон 20 лис, 2023 17:54
vitaliiangel написав: Krokodil написав:
Вип отделение на майдане.
о только хотел туда зайти. В другом тас кассир за шоколадку
собирала не затёртые 2006 (я так понимаю на синие там претендентов без меня много). а рядом на Хрещатике сенс (тоже типа вип) не знаете чем выдаёт?
шоколадками же
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