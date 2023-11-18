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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 15:00

  M-A-X написав:А 96 год вообще аннигилирует?

обменки по 37 берут. Кассы банков тоже но не все.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 15:02

  vitaliiangel написав:
  M-A-X написав:А 96 год вообще аннигилирует?

обменки по 37 берут. Кассы банков тоже но не все.

Я имел ввиду, они физически с Украины исчезают?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 15:10

  M-A-X написав:Я имел ввиду, они физически с Украины исчезают?
кому они нужны? думаю нет и поэтому постепенно превращяются в тряпочки. Думаете откуда эта разница в цене на белые и синие. Кто то на том конце моста белые не берёт. И для расчётов с ними бизнес покупает только синие, пусть даже дороже.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 19 лис, 2023 15:12, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 15:10

  M-A-X написав:Я имел ввиду, они физически с Украины исчезают?

Наверное, как обычно, по мере ветхости. Лет через 25 станут редкостью.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 15:27

  vitaliiangel написав:
  M-A-X написав:А 96 год вообще аннигилирует?

обменки по 37 берут. Кассы банков тоже но не все.

Вчора здав куплені в Південному по 36,99 в обмінку Гарант по 37,55 й це кращий вихлоп в цьому місяці, більше 750грн. вийшло, можна було звичайно одразу в п'ятницю після купівлі в Південному здати по 37,50, но вирішив що стільки я завжди візьму.
Так що 96 теж непоганий варіант, якщо курс купівлі в банку гарний, так як синій з Укргазу з відносно непоганим курсом на вихлопі все ж таки з меншою дохідністю, а Оксі з синіми майже дорівнює, але все одно на кілька грн. менше.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 16:12

тема закупок для евро-карусели скукожилась прямо на глазах :cry:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:32

  [Fin501] написав:зашёл в Акорд. есть 1350= дол 96р.

такое...

складно было на бумаге (с)

в обменку опт? 96р =нет

сдать тут же в кассу Акорд? Так себе...
"выфсьоврьоти!"

Многие не верят, считают, что про наши отделения Аккорда, уже с середины лета забитые только старыми баксами, мы "нагнетаем" :evil:
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:42

  vitaliiangel написав:
  [Fin501] написав:зашёл в Акорд. есть 1350= дол 96р.
такое...
банк тоже хочет поиметь с карусельщиков выгоду
ну и? - валютных депозитчиков банк УЖЕ ПОТЕРЯЛ. Кому же нужен мотлох и стар'йо вместо долларов (и нечастые исключения лишь подчеркивают общие правила)
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:54

  vitaliiangel написав:
  Krokodil написав:Вип отделение на майдане.
о только хотел туда зайти. В другом тас кассир за шоколадку собирала не затёртые 2006 (я так понимаю на синие там претендентов без меня много). а рядом на Хрещатике сенс (тоже типа вип) не знаете чем выдаёт?
шоколадками же
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:58

flysoulfly ,
ну и? - валютных депозитчиков банк УЖЕ ПОТЕРЯЛ


И остальные потеряют, если карусельщики о цвете «пайки» будут не только флудить в депозитных ветках , но и будут выносить нормальную валюту из банков)))
Hotab
 
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