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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 448449450451
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:47

  ГеннадийUA написав:Вчора здав куплені в Південному по 36,99 в обмінку Гарант по 37,55 й це кращий вихлоп в цьому місяці, більше 750грн
у меня максим.выхлоп вышел в клир доме 1444 грн но через депозит 32 дня. И еще 5 банок больше 1000 каждый
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:53

  vitaliiangel написав:у меня максим.выхлоп вышел в клир доме 1444 грн но через депозит 32 дня
через депо несчетово!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:54

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:у меня максим.выхлоп вышел в клир доме 1444 грн но через депозит 32 дня
через депо несчетово!
для хороших банков депозита на 32 дня не жалко.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:45

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:у меня максим.выхлоп вышел в клир доме 1444 грн но через депозит 32 дня
через депо несчетово!
для хороших банков депозита на 32 дня не жалко.

Абанк довподоби. Можно онлайн купити , відкрити депозит на 6 місяців з правом повернути кошти як цільові через 28 днів ,ще й з поповненням, також можна замовити через месенджер на довільний ЦОК але видача після 12-00 і готівка емісійна.
sens
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