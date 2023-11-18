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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 лис, 2023 18:47
ГеннадийUA написав:
Вчора здав куплені в Південному по 36,99 в обмінку Гарант по 37,55 й це кращий вихлоп в цьому місяці, більше 750грн
у меня максим.выхлоп вышел в клир доме 1444 грн но через депозит 32 дня. И еще 5 банок больше 1000 каждый
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vitaliiangel
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Додано: Пон 20 лис, 2023 18:53
vitaliiangel написав:
у меня максим.выхлоп вышел в клир доме 1444 грн но через депозит 32 дня
через депо несчетово!
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flysoulfly
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Додано: Пон 20 лис, 2023 18:54
flysoulfly написав: vitaliiangel написав:
у меня максим.выхлоп вышел в клир доме 1444 грн но через депозит 32 дня
через депо несчетово!
для хороших банков депозита на 32 дня не жалко.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:45
vitaliiangel написав: flysoulfly написав: vitaliiangel написав:
у меня максим.выхлоп вышел в клир доме 1444 грн но через депозит 32 дня
через депо несчетово!
для хороших банков депозита на 32 дня не жалко.
Абанк довподоби. Можно онлайн купити , відкрити депозит на 6 місяців з правом повернути кошти як цільові через 28 днів ,ще й з поповненням, також можна замовити через месенджер на довільний ЦОК але видача після 12-00 і готівка емісійна.
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sens
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Додано: Пон 20 лис, 2023 22:58
sens написав:
і готівка емісійна.
что это означает?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 23:24
vitaliiangel написав: sens написав:
і готівка емісійна.
что это означает?
для особых эмиссаров!
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