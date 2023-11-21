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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 лис, 2023 15:03
vitaliiangel написав: Евгений Н. написав:
Доллар 96г уже называется мусором...А взамен на них люди получают величайшую сказочную ценность - гривну
вы гривну 96 года давно видели? За 30 лет любая бумажка превратиться в мусор
Паспорта, доки на имущество, фото...
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Додано: Вів 21 лис, 2023 15:47
в поликоме все 96-99 завернули, ни одну не взяли. Так что не удастся мотлох туда сдать по 37.6 Отделение на левобережной. Пумба агропросперис берут
sens написав:
і готівка емісійна.
уже давно нет, выдавали белыми
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Додано: Вів 21 лис, 2023 15:55
Krokodil написав:
уже давно нет, выдавали белыми
отримав сьогодні синіми (1 міс депо). Напевно немає алгоритму.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 16:43
походил, посмотрел во многих банках: карусельщиков практически нет нигде .
несколько раз слышал грустно-растерянные разговоры работников, типа: "курс доллара на онлайн-обмен снизили - где же покупатели ?? "
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