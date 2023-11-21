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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 15:03

  vitaliiangel написав:
  Евгений Н. написав:Доллар 96г уже называется мусором...А взамен на них люди получают величайшую сказочную ценность - гривну
вы гривну 96 года давно видели? За 30 лет любая бумажка превратиться в мусор

Паспорта, доки на имущество, фото...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 15:47

Re: Клуб 200К - Теребеньки

в поликоме все 96-99 завернули, ни одну не взяли. Так что не удастся мотлох туда сдать по 37.6 Отделение на левобережной. Пумба агропросперис берут
  sens написав:і готівка емісійна.

уже давно нет, выдавали белыми
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 15:55

  Krokodil написав:уже давно нет, выдавали белыми

отримав сьогодні синіми (1 міс депо). Напевно немає алгоритму.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 16:43

походил, посмотрел во многих банках: карусельщиков практически нет нигде .

несколько раз слышал грустно-растерянные разговоры работников, типа: "курс доллара на онлайн-обмен снизили - где же покупатели ?? "
flysoulfly
 
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