Паспорта, доки на имущество, фото...
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Додано: Вів 21 лис, 2023 15:03
Додано: Вів 21 лис, 2023 15:47
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Додано: Вів 21 лис, 2023 15:55
Додано: Вів 21 лис, 2023 16:43
походил, посмотрел во многих банках: карусельщиков практически нет нигде .
несколько раз слышал грустно-растерянные разговоры работников, типа: "курс доллара на онлайн-обмен снизили - где же покупатели ?? "
Додано: Вів 21 лис, 2023 21:00
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Додано: Вів 21 лис, 2023 21:11
Re: Клуб 200К - Теребеньки
А хтось знає фінмон в КредітВест за який період збуджуються на 400к?
Додано: Вів 21 лис, 2023 23:04
Re: Клуб 200К - Теребеньки
не розумію карусельщіків.
тому що долари треба купувати з однією ціллю: купити на них квартиру.
Тобто купівля долара не передбачає його зворотню конверацію в гривню.
Додано: Сер 22 лис, 2023 07:45
Додано: Сер 22 лис, 2023 09:32
sens 100% Ваша правда . це не школота і не молодьспортлото.
це люди продуктивного віку .
Додано: Сер 22 лис, 2023 12:01
Я вбачав відремонтувати за власний кошт і потім подати на є-відновлення. Короче в нас найкращий додаток дія. Я володію в цокольному поверсі майном,є технічний паспорт. Подав документи. Так як це власність приватно-суспільна і мені належить лише частка мені було запропоновано щоб всі власники зареєстрували майно в ДРРП. Короче все забив дошками, гроші на ремонт пішли на 200к депозит по різним банкам. За час поки покидьки розбаратять гроші на відновлення, на справжнє відновлення не дочекався. Запропонував місцевим приміщення під ВПО , хочуть утеплюють , хочуть ремонтують , вже немає часу шукати. Вчора читав новину як один депутат вже просто дає хабаря щоб пришвидшили відновлення,так з нього ще й зробила злодія. Одні Робін гуди при владі.
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