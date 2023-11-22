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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 15:03

  vitaliiangel написав:
  Евгений Н. написав:Доллар 96г уже называется мусором...А взамен на них люди получают величайшую сказочную ценность - гривну
вы гривну 96 года давно видели? За 30 лет любая бумажка превратиться в мусор

Паспорта, доки на имущество, фото...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 15:47

Re: Клуб 200К - Теребеньки

в поликоме все 96-99 завернули, ни одну не взяли. Так что не удастся мотлох туда сдать по 37.6 Отделение на левобережной. Пумба агропросперис берут
  sens написав:і готівка емісійна.

уже давно нет, выдавали белыми
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 15:55

  Krokodil написав:уже давно нет, выдавали белыми

отримав сьогодні синіми (1 міс депо). Напевно немає алгоритму.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 16:43

походил, посмотрел во многих банках: карусельщиков практически нет нигде .

несколько раз слышал грустно-растерянные разговоры работников, типа: "курс доллара на онлайн-обмен снизили - где же покупатели ?? "
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:00

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  flysoulfly написав:где же


карусель потрібно змащувати, обслуговувати. не вийде так шоб пнув ногою - і поїхало
daap
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:11

Re: Клуб 200К - Теребеньки

А хтось знає фінмон в КредітВест за який період збуджуються на 400к?
daap
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 23:04

Re: Клуб 200К - Теребеньки

не розумію карусельщіків.
тому що долари треба купувати з однією ціллю: купити на них квартиру.
Тобто купівля долара не передбачає його зворотню конверацію в гривню.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 07:45

  Yuri_61 написав:не розумію карусельщіків.
тому що долари треба купувати з однією ціллю: купити на них квартиру.
Тобто купівля долара не передбачає його зворотню конверацію в гривню.

Хто купляє через каруселі має квартиру і місце на підземному паркінгу та або електроскутер на додаток
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 09:32

sens 100% Ваша правда . це не школота і не молодьспортлото.
це люди продуктивного віку .
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:01

  Goodman написав:sens 100% Ваша правда . це не школота і не молодьспортлото.
це люди продуктивного віку .

Я вбачав відремонтувати за власний кошт і потім подати на є-відновлення. Короче в нас найкращий додаток дія. Я володію в цокольному поверсі майном,є технічний паспорт. Подав документи. Так як це власність приватно-суспільна і мені належить лише частка мені було запропоновано щоб всі власники зареєстрували майно в ДРРП. Короче все забив дошками, гроші на ремонт пішли на 200к депозит по різним банкам. За час поки покидьки розбаратять гроші на відновлення, на справжнє відновлення не дочекався. Запропонував місцевим приміщення під ВПО , хочуть утеплюють , хочуть ремонтують , вже немає часу шукати. Вчора читав новину як один депутат вже просто дає хабаря щоб пришвидшили відновлення,так з нього ще й зробила злодія. Одні Робін гуди при владі.
sens
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