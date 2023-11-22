|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 лис, 2023 13:16
в глобусе берут 1996 по 37.5, часть купюр сказали грязноватые, остальные сдал в обменник по 37.55 даже слегка потертые
-
cryptominer
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 25.07.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9811
|2012338
|
Сер 22 лис, 2023 07:09
nord