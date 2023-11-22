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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 453454455456
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:16

Re: Клуб 200К - Теребеньки

в глобусе берут 1996 по 37.5, часть купюр сказали грязноватые, остальные сдал в обменник по 37.55 даже слегка потертые
cryptominer
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:24

Подскажите Как в Киеве кредит Днепр отдает валюту? Спасибо

Я так понял что 200к только офлайн?
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:25

  cryptominer написав:в глобусе берут 1996 по 37.5, часть купюр сказали грязноватые, остальные сдал в обменник по 37.55 даже слегка потертые

не стесняйтесь назвать волшебный обменник
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:29

удивительно... Прокредит поднялся в таблице на второе место :shock:
maniachello
 
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