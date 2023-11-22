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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 лис, 2023 13:16
в глобусе берут 1996 по 37.5, часть купюр сказали грязноватые, остальные сдал в обменник по 37.55 даже слегка потертые
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cryptominer
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Додано: Сер 22 лис, 2023 15:24
Подскажите Как в Киеве кредит Днепр отдает валюту? Спасибо
Я так понял что 200к только офлайн?
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Alexkievukraine
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Додано: Сер 22 лис, 2023 15:25
cryptominer написав:
в глобусе берут 1996 по 37.5, часть купюр сказали грязноватые, остальные сдал в обменник по 37.55 даже слегка потертые
не стесняйтесь назвать волшебный обменник
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vitaliiangel
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Додано: Сер 22 лис, 2023 15:29
удивительно... Прокредит поднялся в таблице на второе место
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maniachello
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Додано: Сер 22 лис, 2023 17:39
sens написав:
З якої віртуальної або фізичної купляти в додатку і на яку зараховувати на віртуальну або фізичну і в якому пакеті щоб уникнути комісії яка не відображається при валютообміну? Наприклад роблю валютообмін між двома депозитними ,для зарахування 1300 необхідно купити 1306.5 в додатку дає відкриття депозиту на 7 днів , якщо так то питання вичерпано. Тоді віртуальна або фізична карта в пакеті Оптимальний. При чому можна в обох валютах,гривневу через р2р,далі валютообмін, потім депозит на 7 діб, потім на касу.
Злые языки утверждают, что депо на 7 дней совсем не обязательно
Можно осуществить валютообмен на виртуальную оптимальную, а потом перевести валюту в приложении на депозитную валютную карту без комиссий
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emeta
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