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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 лис, 2023 23:13
2XL написав: 2XL написав:
flysoulfly написав:в Гранте кто-то уже реально отоварился? как оно там?
Займаємо чергу на 11 грудня
Роблять ксерокс паспорту і зателефонують коли будуть готові документи. Повідомляють приблизну дату.
понятно, улыбаемся и машем...
просто банковских камазов теперь не хватает на все отделения такому числу свежеоб'явившихся детей капитана Гранта
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flysoulfly
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