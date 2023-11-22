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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 454455456457
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 23:13

  2XL написав:
  2XL написав:
flysoulfly написав:в Гранте кто-то уже реально отоварился? как оно там?
Займаємо чергу на 11 грудня

Роблять ксерокс паспорту і зателефонують коли будуть готові документи. Повідомляють приблизну дату.
понятно, улыбаемся и машем...
просто банковских камазов теперь не хватает на все отделения такому числу свежеоб'явившихся детей капитана Гранта
flysoulfly
 
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