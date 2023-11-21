понятно, улыбаемся и машем...
просто банковских камазов теперь не хватает на все отделения такому числу свежеоб'явившихся детей капитана Гранта
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 лис, 2023 23:13
понятно, улыбаемся и машем...
просто банковских камазов теперь не хватает на все отделения такому числу свежеоб'явившихся детей капитана Гранта
Додано: Чет 23 лис, 2023 00:44
Юнекс:
22.11.2023 23:01 Изменился курс банка Unex(50) с 37.1901 на 37.1900 грн/$ . Разница: -0.0001
22.11.2023 09:30 Изменился курс банка Unex(50) с 37.1900 на 37.1901 грн/$ . Разница: +0.0001
21.11.2023 23:00 Изменился курс банка Unex(50) с 37.1901 на 37.1900 грн/$ . Разница: -0.0001
21.11.2023 09:30 Изменился курс банка Unex(50) с 37.2100 на 37.1901 грн/$
кручу-верчу запутать хочу
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