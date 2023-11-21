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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 456457458459
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 00:44

Юнекс:

23.11.2023 09:30 Изменился курс банка Unex(50) с 37.1900 на 37.1901 грн/$ . Разница: +0.0001

22.11.2023 23:01 Изменился курс банка Unex(50) с 37.1901 на 37.1900 грн/$ . Разница: -0.0001
22.11.2023 09:30 Изменился курс банка Unex(50) с 37.1900 на 37.1901 грн/$ . Разница: +0.0001
21.11.2023 23:00 Изменился курс банка Unex(50) с 37.1901 на 37.1900 грн/$ . Разница: -0.0001
21.11.2023 09:30 Изменился курс банка Unex(50) с 37.2100 на 37.1901 грн/$

:mrgreen: кручу-верчу запутать хочу
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:47

  vitaliiangel написав:
  J1L4gq23S8ft5wD написав:Но сейчас в Окси поеду, вот там мне очень ровных надают, но девяносто шестого, наверное.
я подгадываю когда в окси нормальный курс приёма, приезжаю с синими, сдаю их в кассу и прошу отложить чтобы после валютообмена их же и забрать. Справа кассирша адекватнее, слева в ответ начинает что то кричать. Короче их же и забираю. По факту продаю то, что наменял по курсу кассы, с фиксацией курса своими долларами. Можно и без своих долларов, но к обеду курс может упасть с 37,60 до 37,20 и тогда гемор куда пристроить их мусор.


разве не выгоднее сдать синие в обменку по более высокому курсу ?
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:50

  [Fin501] написав:разве не выгоднее сдать синие в обменку по более высокому курсу ?
так я их обратно и забираю. А их мусор сдаю им же в кассу. Синими только фиксирую курс, чтобы он внезапно не упал в процессе обмена.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:10

  vitaliiangel написав:
  [Fin501] написав:разве не выгоднее сдать синие в обменку по более высокому курсу ?
так я их обратно и забираю. А их мусор сдаю им же в кассу. Синими только фиксирую курс, чтобы он внезапно не упал в процессе обмена.


"Синими только фиксирую курс" - неплохо исполняете ), однако для этого нужен вменяемый кассир, иначе можно сдать свой синий, а получить по валютообмену, назад, белый96 )
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:19

  [Fin501] написав:"Синими только фиксирую курс" - неплохо исполняете ), однако для этого нужен вменяемый кассир, иначе можно сдать свой синий, а получить по валютообмену, назад, белый96 )
за всё надо договариваться, и чтобы вам синий отложили тоже. Им всё равно какую бумагу выдать, поэтому за шоколадку или коробок конфет поток синих может быть направлен вам. Я этого добра накупил и ношу с собой.
  Evgeny написав:В банке провел 2 часа. Писец.
Там же классная обменка в 30м в продуктовом магазине. бул. Тараса Шевченко 13/7 050 9577181 часто хорошие курсы, но не всегда. Хороший курс только по телефону. Если просто прийти будет курс кассы (-40коп от "хорошего").
vitaliiangel
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