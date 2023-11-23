Та боже збав.
Піду в обід здам тугрики, загоню у кешін і спокійно обміняю
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лис, 2023 23:16
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:01
Неужели сегодня из за етой новости наличка просела на 20 коп? Вообще карусель уже не та єто уже больше фигнестрадания... Вот год назад было круто 😎
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