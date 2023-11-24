|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лис, 2023 23:16
Alexkievukraine написав:
Жду полночи 🤪🤪🤪🤪🤪
Та боже збав.
Піду в обід здам тугрики, загоню у кешін і спокійно обміняю
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4777
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 361 раз.
- Подякували: 882 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:01
Неужели сегодня из за етой новости наличка просела на 20 коп? Вообще карусель уже не та єто уже больше фигнестрадания... Вот год назад было круто 😎
-
Alexkievukraine
-
-
- Повідомлень: 186
- З нами з: 04.02.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:44
Все 36.6 😀
-
Alexkievukraine
-
-
- Повідомлень: 186
- З нами з: 04.02.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9831
|2016316
|
П'ят 24 лис, 2023 01:46
Evgeny